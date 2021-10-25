Ученые: не верящие в COVID-19 заражаются им чаще

Сторонники теорий заговора о COVID-19 страдают от этого заболевания чаще, выяснили специалисты Амстердамского свободного университета. Об этом они рассказали в статье в журнале Psychological Medicine.

Исследователи опросили 5745 нидерландцев в апреле 2020 года, выяснив, кто из них и насколько верит в различные теории заговоров, связанные с COVID-19. В частности, они спрашивали, считают ли респонденты COVID-19 биологическим оружием, прикрытием надвигающегося глобального экономического кризиса или заговором с целью решения граждан прав.

В декабре 2020 года ученые задали участникам вопросы о том, придерживались ли они правил безопасности при пандемии, какой образ жизни вели, сдавали ли те тесты на коронавирус и каким был результат. Оказалось, сторонники теорий заговора чаще заражались COVID-19. Такие люди реже верили в опасность SARS-CoV-2 и, соответственно, пренебрегали мерами защиты, поясняют исследователи. Это повышало их риск заразиться.

Любители конспирологии чаще принимали у себя большое количество гостей, посещали бары и рестораны и, в целом, активнее контактировали с другими людьми. Кроме того, они чаще теряли работу и сталкивались с неприятием общества — возможно, из-за своих убеждений.

Вера в теории заговора может быть опасна для здоровья, заключают исследователи. Возможно, результаты в разных странах будут отличаться, но отказ соблюдать меры гигиены и социальную дистанцию из-за неверия в существование инфекции повышает риски заражения в любом случае.