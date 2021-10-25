В Баку блогерша совершила суицид

Внучка полковника Гамлета Гусейнова, участвовавшего в боевых действиях в первой карабахской войне, покончила жизнь самоубийством.

Инцидент произошел 23 октября, около 10:00 утра в Насиминском районе Баку, передает Qafqazinfo.

Сообщается, что Мамедова Нигяр Сулейман гызы, 1985 года рождения, повесилась в своей квартире по адресу: ул. 28 Мая, 10.

В настоящее время неизвестно, что стало причиной самоубийства женщины. Прокуратура Насиминского района расследует самоубийство.

Мамедова, которая возглавляла стоматологическую клинику, также была блогером.