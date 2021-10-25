В Баку во время проведения земляных работ обнаружили гранату

На горячую линию «112» МЧС поступила информация об обнаружении взрывоопасного предмета во время проведения земляных работ в Наримановском районе столицы.

Как сообщили в пресс-службе министерства, на место происшествия незамедлительно была привлечена группа пиротехников Службы спасения особого риска МЧС.

Во время осмотра места происшествия было установлено, что обнаруженный предмет представляет собой ручную гранату Ф-1. Граната была вывезена с территории для обезвреживания.

В ходе дополнительного осмотра на месте происшествия и прилегающей к нему территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.