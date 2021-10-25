В Баку установят термальные камеры

В связи с пандемией выдвинуто требование об установке термальных камер в ряде общественных мест и государственных учреждений в Баку, сообщает АПА со ссылкой на заявление генерального коммерческого директора компании «B2B Group» Самира Поладова.

По его словам, это технологическое новшество уже введено в ряде стран, не исключена вероятность его применения и в Азербайджане: «Термальные камеры способны измерять температуру тела лиц, заходящих в помещения в массовом порядке. Кроме того, они устанавливают, есть ли маски на лицах у человека и в зависимости от этого могут разрешить вход или отказать во входе. В настоящее время эта система применяется в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана».