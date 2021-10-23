В Баку задержали человека, торгующего поддельными паспортами COVID-19

Задержан человек, пытавшийся незаконно приобрести паспорта COVID-19, стремящийся нажиться на этом деле.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ходе очередного оперативно-розыскного мероприятия, проведенного сотрудниками Низаминского районного управления полиции столицы на основании поступившей информации, было установлено, что житель Лерикского района Эминали Гашимов занес данные своих земляков, проживающих в городе Баку в электронную систему регистрации «e-TƏBİB» без их участия в процессе вакцинации и продал им за 40 манатов поддельные паспорта COVID-19, свидетельствующие о том, что они якобы прошли вакцинацию.

В ходе операции были задержаны занимавшийся незаконной деятельностью Э.Гашимов, а также Араз Амралиев, пытавшийся купить для себя и 2 членов семьи поддельные паспорта COVID-19.

При обыске у Э.Гашимова были обнаружены в мобильном телефоне фотографии около 300 граждан, прописанных в Лерикском районе, а также денежные средства, заработанные незаконным путем.

По факту в Низаминском РУП проводится расследование.