Герой Карабахской войны Сеймур Атилла представил свой первый роман «Элеонора»

В Бакинском книжном центре прошла презентация первой книги героя Карабахской войны, кавалера медалей «За освобождение Суговушана», «За освобождение Лачина» и «За отличие в военной службе» Сеймура Атиллы «Элеонора», сообщает Trend.

Пройдя горнило 44-дневной Отечественной войны и став одним из тех, кто подарил нам эту Великую Победу, Сеймур Атилла свой первый роман решил посвятить любви – тому вечному искреннему чувству, которым хочется жить и от которого поет душа. Которое окрыляет, вдохновляет, делает нас и окружающий мир лучше и светлее. Ведь даже самая страшная война не может привести к очерствению сердца, а любовь — лучшее лекарство для души.

32-летний уроженец Газахского района является выпускником факультета международных отношений и регионоведения Бакинского славянского университета. Прошел курсы офицеров запаса министерства обороны, служил на бейлаганском и ходжавендском направлениях. Когда 27 сентября 2020 года началась война, добровольцем отправился на фронт, воевал и был награжден медалями. В настоящее время старший лейтенант продолжает службу в Лачине.

«Освобождение Карабаха вдохновило меня на писательский труд, вдохновило написать этот роман, дало огромный стимул для творчества. Я и раньше писал рассказы, но не публиковал. Надеюсь, мой роман понравится читателям», — отметил Сеймур Атилла.