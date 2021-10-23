В бакинском ресторане задержан ковид-больной

Активный больной коронавирусом был задержан сотрудниками Управления полиции Сабаильского района при входе в один из ресторанов в центре города.

Как сообщили МВД, Кямал Кянгярлинский, которому было назначено лечение в домашних условиях в связи с положительным результатом теста на COVID-19, покинул адрес проживания, тем самым создав условия для распространения инфекции.

Он был задержан сотрудниками полиции и доставлен по адресу проживания. В отношении Кянгярлинского начато расследование в следственном отделе Сабаильского РУП.