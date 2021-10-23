В Баку сохранится теплая погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурная погода без осадков, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-14, днем — 18-21, в Баку ночью — 12-14, днем — 18-20 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность — ​​60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода без осадков, ночью и утром местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-13, днем — 16-21, в горах ночью — 0-5, днем — 5-10 градусов тепла.