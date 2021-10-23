Меркель — о влиянии цвета своей одежды на политику

Канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что иногда цвет ее одежды предполагал политический сигнал. Об этом она рассказала в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

«Иногда», — ответила политик на соответствующий вопрос журналистов.

Она добавила, что не планирует отдавать свою одежду в музеи, так как она предназначена для нуждающихся.

Также канцлер рассказала, почему старается не употреблять словосочетание «миграционный кризис».

«Да, это верно. Я в принципе избегаю этого слова, поскольку беженец для меня — не кризис, но человек», — сказала она.

По словам политика, ошибки, совершенные в связи с притоком нелегальных мигрантов, «были с