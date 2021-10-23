В Баку пропала без вести 27-летняя женщина

Проживающая в поселке Баил Сабаильского района столицы 27-летняя Гюнай Насибова пропала без вести.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, ее муж написал заявление в полицию о том, что около 11:00 22 октября 2021 года он вышел из дома, когда вечером вернулся домой, Г.Насибовой дома не было. Поскольку ее поиски результатов не дали, он сообщил об этом в полицию.

Просьба тем, кто обладает информацией о Гюнай Насибовой сообщить в колл-центр МВД «102», а также в Управление полиции Сабаильского района по номерам (012) 491-02-02 и 012-437-02-02.