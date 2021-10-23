«РИА Новости»: Алиев, Путин и Пашинян подпишут заявление в Москве

Трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, России и Армении и Азербайджана – Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна – может состояться в Москве в первой декаде ноября.

По итогам переговоров ожидается подписание трехсторонних заявлений, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее о возможности подобной встречи сообщали армянские СМИ.

«Да, такая встреча ожидается. Ориентировочно 8-9 ноября в Москве», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, на встрече ожидается подписание трехсторонних заявлений.

«Документ будет касаться процесса делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном. Этот процесс сложный, и стороны при посредничестве России определят для себя «дорожную карту» для поиска решения данной проблемы. Также ожидается принятие заявления о разблокировке транспортных коммуникаций в регионе. Этот пункт указывался еще в трехстороннем заявлении, принятом в ноябре прошлого года лидерами трёх стран», — уточнил источник РИА Новости.