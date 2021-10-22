СМИ анонсировали подписание лидерами Азербайджана и Армении двух новых документов

Армения и Азербайджан 9 ноября подпишут в Москве два новых документа. Об этом пишут армянские СМИ.

«Два документа, которые являются почти окончательными, подпишут Никол Пашинян и Ильхам Алиев при посредничестве и участии Владимира Путина, если в последний момент не возникнут форс-мажорные ситуации.

Первый документ касается делимитации и демаркации государственной границы между Арменией и Азербайджаном, в соответствии с которой Ереван и Баку признают границы и территориальную целостность друг друга, основываясь на картах Генерального штаба Министерства обороны СССР 1920-х годов. Не случайно, что Владимир Путин напомнил об этих картах.

Второй документ, по которому в результате недавней армяно-российско-азербайджанской встречи на уровне заместителей премьер-министра была достигнута почти окончательная договоренность, касается разблокировки коммуникаций в регионе, в частности деталей создания дорог-коридоров , в том числе установления сообщения между Азербайджаном и Нахчываном.

9 ноября было выбрано специально. В этот день в 2020 году премьер-министр Армении и президент Азербайджана при посредничестве президента России подписали трехстороннее заявление о прекращении боевых действий», — говорится в сообщении.