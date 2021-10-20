Суд арестовал бывшего судью за полумиллионное мошенничество

Завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве бывшего судьи Бакинского апелляционного суда и Сураханского районного суда Лятифа Набиева.

На процессе под председательством судьи Ильхама Махмудова в Бакинском суде по тяжким преступлениям был зачитан приговор, пишет АПА.

Решением суда Л.Набиев был приговорен к 8 годам лишения свободы и арестован в зале суда.

Набиев причинил ущерб потерпевшему Азаду Ибрагимову на сумму 247 тыс. 500 долларов, а Рустаму Абдуллаеву на сумму 59 тыс. 700 долларов. Он отобрал деньги у Р.Абдуллаева под предлогом создания бизнеса. Л.Набиев совершил мошенничество по отношению к своему родственнику А.Ибрагимову под предлогом приобретения земельного участка на берегу моря в Баку.

Набиеву было предъявлено обвинение по статье УК 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба).

В 2008 году по решению Судебно-правового совета Л.Набиев был лишен полномочий с привлечением к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений с использованием своего статуса и должностных полномочий. Затем распоряжением Президента он был досрочно освобожден от судейства.