Оружейные аферы Еревана и странное молчание Москвы

Накануне в Ереване, как сообщал Minval.az, приземлился Ил-76 ВКС России, который доставил в Ереван собранную в Москве гуманитарную помощь для армян Карабаха. Казалось бы, гуманитарная помощь после войны — дело ожидаемое и естественное. Но вопросов и странностей слишком много. Дело не только в явном несоответствии веса гуманитарной помощи и ее доставки тяжелым транспортным самолетом. Куда важнее (и страннее), почему сугубо гражданскую помощь, собранную в Москве, доставлял в Армению борт даже не МЧС, а ВКС. В особенности на фоне того «шлейфа», который тянется за Москвой после рейсов, доставлявших в Армению оружие под видом «гуманитарной помощи» во время 44-дневной войны.

Теоретически все это еще не доказательство для суда, что вышеупомянутый борт доставил в Армению вовсе не одеяла, гречку и тушенку, а танки и гранатометы. Но как минимум повод озвучить весьма неудобные и неприятные вопросы. В том числе и в такой деликатной сфере, как эффективность в России государственного контроля в обороте БОЕВОГО оружия.

Напомним: ту операцию по доставке в Армению оружия под видом гуманитарной помощи организовала далеко не святая троица в лице тогдашнего министра обороны Армении, военного преступника Давида Тонояна, ереванского «оружейного барона» Давида Галстяна, известного также под кличкой «Патрон Даво», и российского олигарха армянского происхождения Самвела Карапетяна.

Двое из них — Тоноян и Галстян — сегодня под арестом в Ереване. Как раз в то время, когда в Ереване приземлялся Ил-76 с «гуманитарной помощью», суд в очередной раз оставил Давида Тонояна под арестом. Как можно понять из достаточно разрозненных сведений, просачивавшихся в АрмСМИ, «Патрон Даво», заручившись соответствующими полномочиями у Давида Тонояна, наладил неплохой бизнес: оружие, которое Армения закупала у России по «льготным» ценам, далее перепродавалось уже по мировым. И, судя по всему, далеко не всегда этот реэкспорт согласовывали с Россией. Как утверждали осведомлённые источники в Армении, разразился скандал, улаживать его в РФ отправились весьма высокие военные чины, «Патрону Даво» на 10 лет запретили въезд в Россию.

Но это, как оказалось, не помешало «Патрону Даво» организовать еще одну операцию по поставкам оружия из России в Армению.

Простите за повторение азбучных истин, но экспорт оружия— это совсем не то же самое, что продажа постельного белья, айфонов или балалаек. Здесь действует или по крайней мере должен действовать жёсткий контроль со стороны государства, кому именно поставляются танки, пулемёты, ЗРК и тем более ОТРК, а еще вводятся строжайшие меры, которые должны предотвратить реэкспорт оружия, то есть его дальнейшую перепродажу без ведома производителя.

А теперь выясняется, что сомнительный делец, который уже один раз попался на незаконном реэкспорте российского оружия, которому за это запретили въезд в Россию, может вновь получить доступ к купле-продаже продукции российского ВПК. Более того, если Тоноян и Галстян в Ереване уже арестованы, то вот российская Фемида их третьим соучастником — Самвелом Карапетяном — не спешит интересоваться. Нет ни расследования, ни арестов — ничего. И огромное поле для вопросов: что это было? Галстян и Карапетян играли роль прикрытия, а решение об экспорте при6ималось официальными властями ? Или в сфере экспорта продукции ВПК в России настолько либеральные правила, если они там вообще есть?

И это еще не все вопросы по итогам 44-дневной войны. Когда в российской системе контроля за оборотом боевого оружия выявились «прорехи» размером с ракетную установку. И это не фигура речи. Напомним: еще в апреле 2021 года в Шуше были обнаружены остатки ракет от главной гордости российского ВПК. Анализ не оставил сомнений: это «Искандер-М», модификация оперативно-тактического ракетного комплекса, экспорту в принципе не подлежащего. Азербайджан потребовал от России разъяснений: как это вообще могло произойти? Кто контролировал ОТРК и кто стрелял из него по Шуше? Да еще в то время, когда российские миротворцы уже выдвигались в аэропорт Ульяновска для перелета в Карабах? Ответа нет, версий много, и среди них нет ни одной, приятной во всех отношениях: то ли Россия нарушила свои экспортные обязательства, то ли она не контролирует собственные баллистические ракеты.

А это значит, что «оружейные аферы» на российско -армянском треке — это «головная боль» не только и не столько для Азербайджана. Особенно с учетом разветвлённых связей Армении в мире международного терроризма.

Нурани