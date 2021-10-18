Из России в Ереван доставили 10 тонн «гумпомощи» для армян Карабаха

Самолетом Ил-76МД военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России в Ереван доставлена очередная партия гуманитарного груза для «нуждающихся переселенцев и многодетных семей Карабаха». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что гуманитарная помощь была собрана «благотворительными организациями».

«Командиром была поставлена задача выполнить перевозку 10 тонн гуманитарной помощи в Республику Армения. Полет прошел штатно, задача выполнена четко и слаженно. В данный момент выполняется погрузка гуманитарной помощи на транспорт Министерства обороны для дальнейшей его перевозки в Степанакерт (Ханкенди – прим. Minval.az», — сказал представитель ВКС РФ Семен Блесс.

В составе партии также доставлено «оборудование для образовательных учреждений, наиболее нуждающихся в восстановлении в отдаленных районах региона, находящихся на линии разграничения сторон».

Сообщается, что «для доставки гуманитарного груза сформирована автомобильная колона из состава российского миротворческого контингента, которая совершит марш на расстояние свыше 300 км из Еревана в Ханкенди.

«Доставлены продовольственные наборы, детские игрушки, канцелярские товары, смесители, бачки, электрические плиты. Все это в дальнейшем будет доставлено в детские сады, школы, многодетным семьям, семьям, потерявших близких, нуждающимся, вынужденным переселенцам», — сказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди.