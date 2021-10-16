В SOCAR назвали причину повышения тарифов на газ

«В Азербайджане тарифы на продажу газа регулируются государством. При этом принимается за основу себестоимость газа, то есть расходы на приобретение газа».

Об этом сообщил заместитель начальника Департамента организации мероприятий и связей с общественностью Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

Он отметил, что в прошлом году оптовую закупку и продажу газа осуществлял SOCAR, но уже около года это делает АО «Азерконтракт»: «Азерконтракт» покупает газ по оптовым ценам у SOCAR и других производителей газа и продает его газораспределительным сетям, ОАО «Азерэнержи» и другим учреждениям. Стоимость части газа, приобретенного АО «Азерконтракт» регулируется государством. Здесь речь идет о газе, покупаемом у SOCAR. А стоимость другой части газа может меняться в зависимости от рыночных условий. То есть, стоимость газа, приобретаемого у консорциума «Шахдениз», зависит от рыночных цен. По мере повышения цен на рынке растет и стоимость этого газа. При этом увеличиваются и расходы покупателя газа АО «Азерконтракт». По мере того, как тарифы на продажу газа не меняются, не удается компенсировать рост расходов. Или это должно субсидировать государство, а это приводит к определенным негативным последствиям, создает нагрузку на госбюджет, или же нужно повысить цены. Именно в этом и заключается главная причина роста цен».

И.Ахмедов подчеркнул, что в настоящее время в мире цены на газ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в десятки раз.

«Поэтому в определенной степени выросли стоимость газа, приобретаемого «Азерконтракт» у других компаний и расходы на него», — цитирует его АПА.