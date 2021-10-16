Гендиректор ПО «Азеригаз»: Пересмотр тарифов на газ был неизбежен

«16 октября на заседании Тарифного совета было принято решение о тарифном регулировании оптовых и розничных цен на природный газ. Согласно принятому решению, тарифы для населения с годовым потреблением до 1200 м3 повышены с 10 до 12 гяпиков, а с годовым потреблением в объеме 1200-2500 м3 и более 2500 м3 не изменились и сохранились на уровне соответственно 20 и 25 гяпиков. Тарифы на газ по сферам промышленности и сельского хозяйства для категории не населения повышены с 20 до 22 гяпиков. Хочу сказать, что пересмотр тарифов действительно был неизбежен».

Об этом сообщил генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз» Руслан Алиев.

Он отметил, что это связано со многими объективными и субъективными причинами: «Одной из причин является то, что государство стремится избавить от экономической зависимости сферы, которые работают в убыток и являются нагрузкой для бюджета. То есть, одним из важнейших приоритетов является повышение рентабельности учреждений. Непрерывный рост числа потребителей делает неизбежным рост государственных расходов».

Гендиректор ПО «Азеригаз» считает важным обратить внимание и на статистику.

«Восстановление производства в сферах промышленности в нынешнем году значительно повлияло на цены на газ на мировом рынке. В начале года стоимость 1000 кубометров природного газа составляла 335 долларов, в июле – примерно 500 долларов, а в августе – примерно 600 долларов. В сентябре стоимость газа на биржах достигла 700 долларов за 1000 кубометров, а в октябре – рекордной отметки – 1200-1400 долларов. На себестоимость оказывает значительное влияние и рост цен на нефтегазовое оборудование. Таким образом, влияние этого роста цен на все сферы услуг сделало актуальным тарифный вопрос. Верю, что ликвидация экономической зависимости даст значительный импульс росту КПД в сферах услуг», — цитирует его слова АПА.