Распоряжение «О дополнительных мерах в области защиты социального благосостояния населения», подписанное сегодня Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обеспечивает защиту благосостояния населения, в частности, особо уязвимых групп.

Распоряжение нацелено на смягчение негативных последствий влияния происходящих на международных рынках процессов на цены внутри страны, в частности, особо уязвимых групп населения, и усиление социальной защиты. Таким образом, изменение коммунальных тарифов для малообеспеченных слоев населения покрывается шагами, предпринятыми в направлении повышения их доходов, сообщает министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана. Рост зарплат и пенсий в Азербайджане охватит 1,8 млн граждан.

В этих целях Кабинету министров поручено подготовить и представить главе государства предложения по обеспечению повышения размеров зарплат, трудовых пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат для отражения соответствующих мер в проекте государственного бюджета Азербайджана на 2022 год. Уже начата подготовка предложений, которые будут обобщены в кратчайшие сроки и представлены Кабинету министров для внесения в проект бюджета.

Распоряжение демонстрирует, что улучшение благосостояния населения страны является одним из важных приоритетов проводимой Президентом Ильхамом Алиевым социально-экономической политики, отмечается в сообщении.