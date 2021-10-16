В Баку открылся Украинский центр, сообщили в посольстве Украины.

«Есть много вещей, которыми могут гордиться Украина и Азербайджан, наша цель – сделать так, чтобы наши граждане могли получить больше информации и предложений в этой сфере!

Новый Украинский центр – это инновационный проект, который мгновенно выполнит несколько функций, включая и развитие сотрудничества в сфере туризма и курортного туризма».

Отмечено, что кроме того, на базе центра, под покровительством первой леди Елены Зеленской для украинских туристов при поездке в Азербайджан будет применяться система аудио-проводника. Другим направлением деятельности центра будет расширение связей между вузами Украины и Азербайджана, а также осуществление программ в сфере специальных информационных технологий в целях обмена студентами и исследований.

С целью налаживания сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, а также популяризации украинского языка в центре будут проводиться и уроки украинского языка. Украинский центр превратится в своеобразную платформу для проведения различных выставок и тематических встреч.