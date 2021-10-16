Начаты работы по предотвращению загрязнения Арменией реки Охчучай

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана и другие соответствующие структуры начали работы по снижению уровня загрязнения Охчучая со стороны Армении, заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

По его словам, очищение рек от загрязнений — важный вопрос: «Потому что обеспечение чистой водой населения, возвращающегося на освобожденные территории, является обязанностью государства».

В.Керимов напомнил, что в Азербайджане имеются 4 реки, протекающие по территории Армении: «Это Баргюшад, Охчучай, Баситчай и Араз. Река Араз протекает по территории Ирана и Армении. По уровню загрязнения среди этих рек Охчучай находится в наиболее критическом состоянии».