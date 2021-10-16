Тарифный Совет изменил цены на электроэнергию и газ

На очередном заседании Тарифного (ценового) совета Азербайджана в субботу внесены изменения в его постановление «О регулировании внутригосударственных тарифов на электроэнергию».

В соответствии с поправками, изменена существующая дифференциация тарифов для населения (до 300 и более 300 кВт-ч).

Тарифы для населения установлены в размере восьми гяпиков за 1 кВт-ч при потреблении до 200 кВт-ч, девяти гяпиков за 1 кВт-ч — при потреблении от 200 до 300 кВт-ч (включая 300 кВт-ч) и 13 гяпиков за 1 кВт-ч — при потреблении более 300 кВт-ч.

Кроме того, при потреблении до 1200 кубометров газа в год тариф на него увеличен с 10 до 12 гяпиков за кубометр.

Ежемесячный расход газа в потребительской корзине на душу населения установлен в размере 21 кубометра. Если учесть, что среднестатистическая семья состоит из четырех человек, это означает потребление около 1 000 кубометров газа в год.