Обсуждена деятельность AZAL, BakuBus и Бакметрополитена

Сегодня под председательством премьер-министра Азербайджана, председателя Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга Али Асадова прошло заседание холдинга.

В рамках заседания были обсуждены результаты диагностики деятельности четырех портфельных компаний транспортного сектора — ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL), ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Бакинский метрополитен» и ООО «BakuBus», также обсуждены вопросы оценки стандартов корпоративного управления и деятельности членов органов управления портфельных компаний, сообщили в Кабмине.

Затем были заслушаны доклады председателя Правления инвестхолдинга Метина Эйнуллаева и генерального исполнительного директора Руслана Алиханова.

Также на заседании обсудили выступления председателя Наблюдательного совета портфельных компаний транспортного сектора и руководителей компаний о результатах диагностики.