Аэропорту Физули присвоен международный статус.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Документ подготовлен с учетом согласованных предложений Министерства цифрового развития и транспорта, Министерства по чрезвычайным ситуациям и закрытого акционерного общества «Азербайджанские Авиалинии».
Аэропорт, строительство которого завершено в Физулинском районе, отвечает соответствующим стандартам для выполнения международных рейсов, в связи с этим воздушной гавани присвоен статус международного.
Министерству иностранных дел Азербайджана поручено проинформировать соответствующие международные организации.