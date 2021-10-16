Аэропорту Физули присвоен международный статус.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Документ подготовлен с учетом согласованных предложений Министерства цифрового развития и транспорта, Министерства по чрезвычайным ситуациям и закрытого акционерного общества «Азербайджанские Авиалинии».

Аэропорт, строительство которого завершено в Физулинском районе, отвечает соответствующим стандартам для выполнения международных рейсов, в связи с этим воздушной гавани присвоен статус международного.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено проинформировать соответствующие международные организации.