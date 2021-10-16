Пожар в ТЦ «Metro City» потушили, МЧС показало видео (обновлено)

Пожар в торговых объектах возле станции метро «Н.Нариманов» потушен.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева.
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Из-за пожара в торговых объектах рядом с торговым центром «Metro-City» в Наримановском районе Баку эвакуированы жители близлежащих домов.
Как передает Report, огонь перекинулся и на другие соседние торговые объекты.
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На «горячую линию — 112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре на объектах, расположенных по улице Тебриз в Наримановском районе города Баку.
Об этом сообщили в министерстве.
Сразу после получения информации подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС прибыли по адресу происшествия.
По данных СМИ, к тушению пожара привлечены 10 пожарных машин и 70 пожарных.
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В Наримановском районе города Баку, недалеко от станции метро «Н.Нариманов», произошел пожар в торговом центре «Metro — City».
На место происшествия привлечены пожарные бригады, пишет АПА.
Пожар перекинулся и на близлежащие торговые объекты: горят также магазины по продаже мобильных телефонов и аптека.
Как сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве, в связи с пожаром в торговом центре ограничено движение транспортных средств от улицы Ага Нематуллы до улицы Тебриз. Во избежание плотности движения не рекомендуется двигаться в этом направлении без необходимости.