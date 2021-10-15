Nar предоставляет персональные предложения для каждого абонента!

Понимая потребности каждого клиента, Nar создает свои предложения и продукты, именно основываясь на пожеланиях абонентов. Nar предлагает специальные тарифы для абонентов, которые отдают предпочтение звонкам, проводят большую часть своего времени в сети или хотят получить и то, и другое в одном пакете. Абоненты, которые больше звонят в течение дня и любят разговаривать по телефону, могут выбрать тариф «Unikal» от Nar. Этот тариф позволяет вам звонить по всем направлениям внутри страны по единой цене. Чтобы подключиться к тарифу «Unikal», абонентам достаточно набрать ключевое слово «Unikal» и отправить его на номер 777.

Для абонентов, которые всегда хотят быть онлайн и пользоваться бесперебойным доступом в Интернет, Nar предлагает разные интернет-пакеты. Каждый абонент может выбрать один из многочисленных интернет-пакетов соответствующий своим потребностям. Подробную информацию об интернет-пакетах Nar можно получить, отправив ключевое слово «İnternet» на короткий номер 777.

Nar предлагает пакеты «FULL» клиентам, которым необходимо, чтобы все услуги были сосредоточены в одном пакете. В пакетах «FULL» звонки внутри страны, много интернета и бонусы включены в один пакет. Пользователи пакетов могут в любой момент менять минуты в мегабайты и мегабайты в минуты с помощью услуги «Çevir». Абоненты могут получить подробную информацию о «FULL» пакетах, отправив ключевое слово «FULL» на короткий номер 777.

Подробную информацию о продуктах и ​​услугах Nar можно получить через Служба поддержки 777, в онлайн-чате на страницах в социальных сетях, в приложении «Nar+», а также в центрах услуг и продаж Nar.