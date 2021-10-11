Навального сняли с учета как склонного к побегу и поставили на учет как экстремиста и террориста

Политика Алексея Навального, отбывающего заключение в ИК-2 во Владимирской области, сняли с учета как склонного к побегу. Об этом сообщается в его инстаграме.

По словам Навального, соответствующее решение специальная комиссия приняла единогласно. После этого та же комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы поставить Навального на учет как экстремиста и как террориста.

Навальный назвал случившееся «хорошей новостью», так как «„экстремистский“ и „террористический“ профучеты не такие утомительные, как „побегушник“».