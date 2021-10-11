Иран изучил «альтернативы» Азербайджану и остановился на Армении

Президент Организации развития торговли Ирана Алиреза Пайманпак заявил, что Тегеран изучил альтернативы Азербайджану и остановился на Армении..

По его словам, транспортировка иранских товаров через Азербайджан «всегда сопровождалась проблемами, которые в зимние месяцы усугублялись».

«Учитывая это, мы также изучили альтернативы Азербайджану, остановились на двух коридорах. Один из маршрутов начинается с территории Армении, доходит до России через Грузию, он будет готов через месяц, а другой пересекает Каспийское море», — отметил он.