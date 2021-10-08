Иранец в ереванском метро напугал армян

«В результате проведенных сотрудниками полиции Метрополитена и Центрального отдела широкомасштабных мер, в полицию были доставлены два человека, один из которых оказался гражданином Республики Иран, а второй-сопровождающий его гражданин Армении». Об этом заявили в ереванской полиции.

В результате проверки выяснилось, что мужчины в метрополитене проводили любительскую съемку.

Накануне утром в армянских социальных сетях разошлась публикация, в которой пользователь поделился фотографией мужчин, которые снимали в метрополитене, и «не говорили» на армянском языке.