Росмиротворцы раздают армянам Карабаха гуманитарную помощь

Военнослужащие российского миротворческого контингента совместно с представителями благотворительного фонда провели «гуманитарную акцию» в селе Гасанриз в Агдере.

Сообщается, что гуманитарный груз был доставлен из России в Карабах российскими миротворческими силами. Специалисты общественной приемной российского миротворческого контингента во взаимодействии с местной администрацией составили списки нуждающихся и оказали им помощь.

«Мы привезли им обувь и теплую одежду, которую выдала ассоциация благотворительных организаций. Каждому члену семьи будет выдано по три пары обуви: летней, демисезонной и зимней, а также на мужское население будет выдана теплая одежда, это теплые жилеты», — сказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди.

В Минобороны РФ сообщили, что «работа российских миротворцев по выявлению нуждающихся в помощи продолжается».