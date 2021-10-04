Расим Мусабеков: «Иранские угрозы и бряцание оружием бесполезны. У Баку крепкие нервы, сильная армия и надежные союзники»

«Угрозы иранского режима ввести войска в Армению, если та окажется не в состоянии оборонить Зангезур — блеф. Вряд ли сами армяне, да и Россия это допустят, так как это действительно превратит Армению в аналог Сирии и лишит ее всяческой поддержки западных покровителей. Но как инструмент давления на Азербайджан и Турцию, Ереван и Москва эти заявления и действия Ирана безусловно используют».

Об этом в беседе с Minval.az заявил политолог Расим Мусабеков, комментируя противостояние между Баку и Тегераном, а также сообщения СМИ о планах Ирана разместить свои войска на территории Армении.

Цель таких заявлений, по словам политолога, заключается в том, чтобы всячески затруднить и замедлить решение вопроса о Зангезурском транспортном коридоре.

По его мнению, наблюдаемая откровенно антиазербайджанская риторика и поведения иранской муллократии имеют как внешнеполитическую, так и внутриполитическую причину. По итогам второй карабахской войны Иран оказался в стороне, в то время как Россия и Турция активно участвовали как в ее ходе, так и достижении перемирия с последующими постконфликтными действиями. Это воспринимается аятоллами как принижение авторитета Ирана в регионе и пренебрежение к его внешнеполитической роли, напомнил политолог.

Как отмечает Мусабеков, победивший во второй Карабахской войне и освободивший от оккупации свои территории Азербайджан, восстановил полный контроль над своей государственной границей с Ираном.

«Пресечены многолетние противозаконные операции тегеранского режима с армянскими сепаратистами в Карабахе, включавшие в себя разграбление оккупированных территорий, торговые операции, наркотрафик и пр. Светский, сильный, развивающийся Азербайджан, по мнению аятолл, – опасный пример для, задыхающегося под гнетом муллократии, многомиллионного азербайджанского населения Ирана», — считает Расим Мусабеков.

Как полагает политолог, иранский режим нервничает еще и потому, что свою многолетнюю борьбу и Израилем, или же как выражаются муллы «фальшивым сионистским режимом», он вел под знаменем борьбы за всех мусульман.

«Это одна из важных составляющих идеологии муллократии, так как реальные интересы Ирана никак не пересекаются с действительными интересами Израиля. Карабахская война выявила всю фальшь иранского режима. Ведь в войне христианской Армении против нас Израиль оказывал помощь мусульманскому Азербайджану, тогда как Иран транспортировал российское оружие через свою территорию в Армению и поставлял ей необходимое топливо и другие ресурсы», — подчеркнул Мусабеков.

Теперь, по словам нашего собеседника, из Тегерана звучат угрозы выступить вооруженным путем на стороне армян.

«Так куда же подевалась «исламская солидарность» иранских мулл, военных и политических деятелей тегеранского режима? Все приведенные обстоятельства заставляют аятолл нервничать и делать нелепые заявления, изрыгать угрозы», – считает политолог.

«Но у Баку крепкие нервы. Азербайджан теперь полностью уверен в своей армии, продемонстрировавшей мощь и эффективность в недавней войне. У нас настоящие союзники — братские Турция и Пакистан, надежные партнеры Израиль, Великобритания, большинство стран, входящих в Движение Неприсоединения. Ухудшение отношений с Ираном — это не наш выбор, но ни угрозы, раздающиеся из Тегерана, ни бряцание оружием у наших границ свернуть Азербайджан с избранного пути не могут. Так что лучше иранской муллакратии сменить тон, так как поддержание добрососедства в интересах как наших стран, так и региона в целом», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров