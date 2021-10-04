Габиль Гусейнли: Иран не «переваривает» усиление и развитие Азербайджана

«Действия Тегерана направлены на запугивание Баку, при этом иранская сторона не осмелится произвести в нашу сторону хотя бы один выстрел. В противном случае, они получат ответ, в первую очередь со стороны Вооруженных сил Азербайджана, а также ВС братских Турции и Пакистана».

Об этом в беседе с Minval.az заявил политолог Габиль Гусейнли, комментируя последние заявления, озвученные представителями официального Тегерана и передислокацию части Вооруженных сил Ирана к границе Азербайджана.

Помимо этого, эксперт напомнил о реакции мирового сообщества и международных структур, часть которых считают Иран страной — спонсором международного терроризма и являются сторонниками принятия в отношении Тегерана серьезных санкций.

«К тому же, не останутся в стороне и США. Эти муллы не могут до конца осознать ситуацию. Они должны понять свое реальное положение в этом мире и принять оценку их действиям со стороны мирового сообщества. Тегерану необходимо отложить в сторону политику шантажа, запугивания и оказания давления. В Азербайджане прекрасно понимают, что у Ирана не хватит сил, чтобы совершить нападение на нас, тем более на фоне того, как относятся к этой стране во всем мире. Иначе, все это может привести к тому, что Иран превратится в обессилевшую и развалившуюся страну», — подчеркнул он.

Помимо этого, эксперт напомнил о том, что последние действия официального Тегерана вновь подтвердили факт «не переваривания» Ираном усиления и развития Азербайджана.

«В Иране прекрасно понимают, что независимость и суверенитет Азербайджана, успехи достигнутые на этом пути, могут воодушевить 40 млн наших соотечественников, проживающих в ИРИ, на определенные шаги.

В Тегеране прекрасно видят, что в последние годы, после обретения Азербайджаном независимости, среди проживающих в Иране южных азербайджанцев наблюдается процесс пробуждения и желания объединиться с северным Азербайджаном.

Поэтому успехи северного Азербайджана воздействует на них, как заноза в глазу, и они стараются, чтобы наша страна не развивалась в качестве независимого государства. Ни для кого не является секретом то, что во времена оккупации части территории Азербайджана, больше всего Еревану была оказана помощь со стороны Ирана, включая и оружейные поставки. О многих этих фактах нам было известно», — отметил он, напомнив о том, что в начале Иран установил через реку Араз понтонные мосты, а позднее на мегринском участке Армении был построен железобетонный мост.

Наш собеседник также упомянул о транспортировке грузов из Ирана в Карабах, транзитом через территорию Армении.

По его словам, официальный Баку в начале деликатно, в устной форме довел свое недовольство до Тегерана. Чуть позднее, убедившись в том, что в Иране не вняли устным предупреждениям, МИД ИРИ была вручена нота протеста, в котором было подчеркнуто, что подобные действия противоречат международному праву и служат усилению оккупационного режима в Ханкенди.

Вместо того, чтобы осознать и откорректировать свои противоправные действия для сохранения добрососедских отношений с Азербайджаном, Иран начал вести себя вызывающе, добавил он.

«Если ранее, въезжая на территорию Армении, регистрационные номера грузовых автомобилей заменялись на местные, после вручения ноты протеста, эта практика была отменена. Помимо прочего, на кабинах автомобилей, которые двигались колонной, устанавливали иранский флаг.

Фактически, это было открытым вызовом официальному Баку. В очередной раз Баку вновь довел свою позицию до официального Тегерана. В ответ на это со стороны Ирана последовали абсурдные обвинения в адрес Азербайджана», – подчеркнул Г.Гусейнли.

Он напомнил, что вдоль государственной границы Азербайджана, на сопредельной стороне, Иран начал наращивать военный контингент, приступив к проведению военных учений.

«Мы не против проведения данных учений. Мы только выразили удивление по поводу того, что до этого, в течение 30 лет оккупации этой части территории Азербайджана со стороны Армении, Иран не проводил маневры вблизи нашей государственной границы. К тому же на сопредельной территории, иранская сторона должным образом не охраняла государственную границу на этом участке. Теперь после того, как Азербайджан освободил свои земли от оккупации, на сопредельной стороне Иран демонстрирует свою мощь, проводя учения. Помимо этого, учения Ирана также проводились на нахчыванском участке госграницы Азербайджана и ИРИ, где в ответ стартуют азербайджано-турецкие совместные учения. Тем временем Тегеран, который еще вчера заявлял о том, что «Иран не потерпит сионистского присутствия на своей границе», начал выступать уже с позиции антитюркизма, выражая свое недовольство присутствием в регионе Турции», — отметил он.

При этом эксперт напомнил о том, что в ходе 44-дневной войны, Иран, считающий себя лидером шиитов, фактически «ручкался» с Арменией, оказывая им любое содействие, чтобы они могли противостоять в ходе войны с Азербайджаном.

«А кто поддержал Азербайджан в ходе 44-дневной Отечественной войны? Турция и Израиль», – сказал Гусейнли.

По мнению эксперта, Иран стремящийся к конфронтации с Азербайджаном, всегда должен помнить, что если они осмелятся произвести хоть один выстрел в нашу сторону, все это приведет к нежелательным для самого Тегерана последствиям, в том числе и к восстанию проживающих в ИРИ южных азербайджанцев.

Бахтияр Сафаров