Nar наградил абитуриентов, набравших на вступительных экзаменах самые высокие баллы

17 сентября, 19:17

Не изменяя своим традициям, Nar и в этом году наградил абитуриентов набравших самые высокие баллы на вступительных экзаменах для поступления в вузы. Абиль Шафиев (697,1 балла), Айхан Кязымов (695,5 балла) и Камиль Эфендиев (692,5), показавшие самые высокие результаты, получили в подарок от мобильного оператора современные смартфоны, подарочную карту и номера Nar.

Генеральный директор «Azerfon» Гуннар Панке встретился с успешными «молодыми людьми года» и пожелал им успехов в дальнейшей карьере: «Поздравляю вас с попаданием в тройку лучших среди десятков тысяч молодых людей на вступительных экзаменах!  Этот большой успех — показатель вашего трудолюбия и знаний.  Я верю, что, продолжая совершенствовать свои знания и навыки, вы станете профессионалами своего дела и добьетесь еще большего успеха.  Уверен, что такие молодые люди, как вы, в будущем внесут свой вклад в развитие общества и процветания страны ».

Следует отметить, что образование, развитие просвещения, пробуждение интереса к чтению среди молодежи — одно из основных направлений стратегии Nar в области корпоративно — социальной ответственности.  Подробную информацию о проектах, реализуемых оператором мобильной связи, можно найти на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны. По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.

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Эрдоган: Ранее в Карабахе ни одна страна не проявила такого самопожертвования, как Турция

17 сентября, 19:54

«Нет второй страны, настолько же принципиально ведущей себя перед лицом трагедий, как Турция. Ранее в Ираке, Сирии, Ливии, Карабахе, а теперь в Афганистане ни одна страна не проявила такого самопожертвования, как Турция».

Об этом в своем выступлении перед жителями Мерсина сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что Турция продолжает вести себя так же гуманно, руководствуясь принципами братства и человечности, но в дальнейшем не будет нести в одиночку ответственность в вопросах, связанных с миграцией: «Турция распростерла объятия для миллионов переселенцев. Мерсин – один из наших регионов, приютивших наибольшее число мигрантов и лиц, подвергшихся террору, принявших на себя большую нагрузку в этом плане. Но пришло время другим кругам, в том числе и европейским странам, действовать более реально и предпринимать практические шаги в вопросе, связанном с мигрантами. Мы отстаиваем принципы гуманизма, но в дальнейшем не допустим, чтобы ни Мерсин, ни другие наши провинции испытывали нагрузку, связанную с переселенцами» (цитата по АПА).