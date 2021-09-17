Nar наградил абитуриентов, набравших на вступительных экзаменах самые высокие баллы

Не изменяя своим традициям, Nar и в этом году наградил абитуриентов набравших самые высокие баллы на вступительных экзаменах для поступления в вузы. Абиль Шафиев (697,1 балла), Айхан Кязымов (695,5 балла) и Камиль Эфендиев (692,5), показавшие самые высокие результаты, получили в подарок от мобильного оператора современные смартфоны, подарочную карту и номера Nar.

Генеральный директор «Azerfon» Гуннар Панке встретился с успешными «молодыми людьми года» и пожелал им успехов в дальнейшей карьере: «Поздравляю вас с попаданием в тройку лучших среди десятков тысяч молодых людей на вступительных экзаменах! Этот большой успех — показатель вашего трудолюбия и знаний. Я верю, что, продолжая совершенствовать свои знания и навыки, вы станете профессионалами своего дела и добьетесь еще большего успеха. Уверен, что такие молодые люди, как вы, в будущем внесут свой вклад в развитие общества и процветания страны ».

Следует отметить, что образование, развитие просвещения, пробуждение интереса к чтению среди молодежи — одно из основных направлений стратегии Nar в области корпоративно — социальной ответственности. Подробную информацию о проектах, реализуемых оператором мобильной связи, можно найти на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8780 базовых станций и охватывающей 91% территории страны. По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Тестирования проводились независимой международной компанией P3 Communications, путем измерения качества клиентского опыта в использовании услуг.