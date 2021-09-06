Коротченко: 15-тысячная группировка армянских войск неизбежно была бы истреблена

Трехстороннее соглашение, подписанное 10 ноября 2020 года, — это финал второй Карабахской войны, зафиксировавший победу Азербайджана, капитуляцию Армении и посреднические усилия России, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«К сожалению, сегодня мы видим, что те обязательства, которые Армения брала на себя, фактически не реализуются. Ни по одному из направлений в плане конкретного исполнения и продвижения к миру и безопасности в регионе», — констатировал политолог, слова которого приводит «Спутник».

Связано это, по его словам, прежде всего с политическим решением Еревана «тянуть и формировать новую политическую реальность, реанимируя вопрос о так называемой «НКР», которая де-факто и де-юре не существует после того, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность».

Но, тем не менее, есть стремления и усилия армянских политических элит вновь выдвинуть эту проблему на повестку дня в переговорах и деятельности Минской группы ОБСЕ, что абсолютно деконструктивно и не соответствует современным политическим реалиям, убежден эксперт.

«Я думаю, что именно с этой целью Армения усилила и масштаб, и напряженность ситуации как на линии соприкосновения сторон, так и на армяно-азербайджанской границе. Все эти непрерывные обстрелы сопровождаются не менее мощными залпами пропаганды для того, чтобы вновь попытаться изменить существующую реальность», — заявил Коротченко.

Он полагает, это сделать невозможно, потому что Трехстороннее заявление — юридически обязывающий документ, подписанный с участием руководителей трех государств. Это абсолютно легитимный, четкий, последовательный механизм.

«Так или иначе, рано или поздно, при тех или иных условиях Армения будет вынуждена или ее заставят исполнять те обязательства, которые есть», — считает он.

Эксперт в этой связи обозначил три ключевых момента:

вывод незаконных армянских вооруженных формирований из карабахского региона Азербайджана;

реализация Зангезурского транспортного коридора, поскольку эти обязательства являются взаимными с точки зрения функционирования Лачинского и Зангезурского транспортного коридора;

ну и, наконец, это делимитация и демаркация границы.

«После нескольких месяцев обстрелов вдруг Ереван заговорил о мире, но мы понимаем, что это все та же старая порочная тактика. Поэтому рассчитываем, что при прежде всего консолидирующей позиции России и Азербайджана Армения будет вынуждена прислушаться к реалиям и делать то, что она обязалась делать, и под чьим текстом стоит подпись Никола Пашиняна», — подчеркнул Кортченко.

Он также призвал не забывать и январские московские договоренности уже 2021 года, где тоже прописан механизм формирования трехсторонних групп и комиссий, и где на уровне по крайней мере вице-премьеров транспортные вопросы разблокировки должны решаться.

«Поэтому альтернативы нет, война завершена, территориальная целостность Азербайджана восстановлена. Речь идет только о том, чтобы вот эти конвульсии, которые есть со стороны Армении, были прекращены, и Ереван четко, в полном объеме, добровольно выполнил все то, что он брал на себя, подписывая Трехстороннее заявление», — отметил эксперт.

По его словам, не надо забывать, что благодаря Трехстороннему заявлению, прежде всего доброй воле Азербайджана и России, была спасена от разгрома и уничтожения примерно 15-тысячная группировка армянских войск. Она неизбежно вся была бы истреблена в «котле», в котором она оказалась после того, как азербайджанский спецназ взял Шушу и освободил этот город, после чего дальнейшие шансы Армении на сопротивление реально были сведены к нулю. И де-факто произошла капитуляция, оформленная де-юре в виде Трехстороннего заявления.

«Миру, сотрудничеству и развитию на Южном Кавказе нет альтернативы. Армения должна это понимать и во имя собственного блага, во имя блага армянского народа должна стремиться к миру, а не к военным провокациям, потому что они приведут только к новым, очень тяжелым последствиям для самой Армении», — резюмировал Коротченко.