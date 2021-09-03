«Эдуард, соглашайся на церемонию без заявлений». Лавров раскрыл смысл своей записки Налбандяну в 2009 году

3 сентября, 14:32

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о содержании записки, адресованной тогдашнему министру иностранных дел Армении Эдварду Налбандяну в преддверии подписания армяно-турецких протоколов в 2009 году.

Как передает Minval.az со ссылкой на «Арменпресс», один из участников Образовательного марафона напомнил главе МИД России, что в 2009 году он направил короткую записку тогдашнему министру иностранных дел Армении Эдуарду Налбандяну. «В записке говорилось о подписании протоколов о нормализации отношений между Арменией и Турцией. Вы написали всего 6 слов: «Эдуард, соглашайся на церемонию без заявлений». И как эти 6 слов убедили Вашего армянского коллегу прекратить сопротивление?», — спросил участник.

«Контекст был таков, что в 2008 году наши армянские друзья рассказали нам, что турки предлагали договориться о восстановлении дипломатических отношений, нормализации отношений, сотрудничестве и реализации совместных проектов. Мы сказали, что это очень хорошо, но есть ли предварительные условия? Нет, предварительных условий не было», – рассказал Лавров.

«Затем дело дошло до подписания, это планировалось в Цюрихе, конечно, с участием министров Армении и Турции. Туда приехала Хиллари Клинтон, тогдашний госсекретарь США, представитель ЕС, Ваш покорный слуга и еще кто-то. Мы должны были стать свидетелями этого важного события, но перед подписанием наши турецкие коллеги сказали, что они его подпишут, если будет сделана оговорка по Нагорному Карабаху. Текст оговорки противоречил позиции Армении. И я сказал своему коллеге, что предупреждал его, что не очень верю, что это произойдет без предварительных условий. Но мы оказались там, где оказались. Все уже приехали… и тупик. В результате турецкий коллега согласился снять это формальное условие, но армянские коллеги сказали, что они должны сделать заявление, в котором Армения изложит свою позицию по вопросу Нагорного Карабаха. Тогда турецкий министр сказал, если вы сделаете заявление, то и я сделаю заявление. Мы тогда сидели, смотрели футбол, а два министра спорили до поздней ночи. Мы уже поняли, что надо как-то выходить из этой ситуации, поэтому я написал ему (бывшему министру иностранных дел Эдуарду Налбандяну) записку, чтобы он не настаивал на теме комментария. Так и случилось. В результате документы были подписаны, но впоследствии «пропали» по той же причине, поскольку стороны имели разные взгляды на процесс карабахского урегулирования», – продолжил он.

Лавров добавил, что теперь, когда война в Нагорном Карабахе закончилась, есть основания для разблокировки политического процесса, транспортных и экономических связей, было бы логично, если бы Армения и Турция возобновили усилия по нормализации отношений. Сергей Лавров подчеркнул, что они готовы самым активным образом поддержать их.

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Скандальные формулировки на сайте «госзакупок» России

3 сентября, 15:15

Российские государственные структуры в очередной раз позволили себе недопустимые выпады против территориальной целостности Азербайджана. Как сообщает Minval.az, в Единой информационной системе правительства России, в разделе «Закупки», размещён заказ минобороны РФ на обслуживание российского миротворческого контингента, где карабахский регион Азербайджана в следующей редакции: «Оказание услуг по организации и проведению комплексного обслуживания казарменно-жилищного фонда военных городков Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории Республики Нагорный Карабах». О том, что это территория Азербайджана, не упоминается вообще. Отметим, что подобные формулировки противоречат и международному праву, и мандату миротворцев, и даже официальной позиции самой РФ, которая признавала и признает Азербайджан в границах, включающих Карабах.

Наш комментарий

Появление выражения «Республика Нагорный Карабах» на сайте российской правительственной структуры является открытым выпадом против территориальной целостности Азербайджана. Речь, напомним, идет о правительственной структуре, а не сообществе в соцсетях или даже информационном портале. Формулировки, приводимые здесь, должны по крайней мере соответствовать официальной позиции РФ.

Здесь можно, конечно, посоветовать авторам этого объявления ознакомиться с позицией собственной страны или хотя бы прочитать ответ президента РФ Владимира Путина на его ежегодной пресс-конференции в декабре 2020 года, где глава РФ отметил, что «с международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики», «сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала», и «Нагорный Карабах с точки зрения международного права — тоже Азербайджан». Но вот насколько здесь речь идет о небрежности, а насколько — о намеренной и открытой провокации?

Можно, конечно, поспорить, насколько можно объяснить «небрежностью» появление в 2018 году в официальном «Вестнике Евразийской экономической комиссии» карты Армении с «включением» оккупированных на тот момент территорий Азербайджана. Тем более что ЕЭК карты исправила и принесла официальные извинения. Но вот после развёртывания в Карабахе миротворческого контингента «странностей» и «небрежностей», да еще к тому же направленных в одну сторону, слишком много. Достаточно вспомнить, как в феврале 2021 года МЧС России многократно «корректировало» свой пресс-релиз об отправке в Карабах гуманитарной помощи. Но здесь уже куда более серьезный уровень провокации, чем дискуссия, следует ли в российских релизах писать «Ханкенди» или «Степанакерт».

А тогда уже не получится не озвучить совсем уж неприятный вопрос: как это понимать? Россия, учитывая всю деликатность ситуации, не удосужилась проинструктировать насчёт приемлемых и неприемлемых формулировок хотя бы авторов официальных объявлений и релизов на государственных сайтах?

Намеренно оставим в стороне гадание, к каким итогам войны готовились в некоторых московских кабинетах осенью 2020 года, ждали ли там оккупации Арменией новых территорий Азербайджана и прогнозировали ли какие-то решения по «статусу Карабаха». Просто со дня подписания трёхстороннего заявления прошло уже достаточно времени, чтобы привыкнуть к тому, что уже никакой «Республики Нагорный Карабах» не существует, а вопрос статуса отправился в мусорную корзину. Понятно, что подобные булавочные уколы вряд ли поставят под вопрос границы и территориальную целостность Азербайджана. Но вот подорвать доверие к российской миротворческой операции они вполне могут. Особенно если не последует «работы над ошибками» уже со стороны властей РФ.

Нурани