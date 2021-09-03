«Эдуард, соглашайся на церемонию без заявлений». Лавров раскрыл смысл своей записки Налбандяну в 2009 году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о содержании записки, адресованной тогдашнему министру иностранных дел Армении Эдварду Налбандяну в преддверии подписания армяно-турецких протоколов в 2009 году.

Как передает Minval.az со ссылкой на «Арменпресс», один из участников Образовательного марафона напомнил главе МИД России, что в 2009 году он направил короткую записку тогдашнему министру иностранных дел Армении Эдуарду Налбандяну. «В записке говорилось о подписании протоколов о нормализации отношений между Арменией и Турцией. Вы написали всего 6 слов: «Эдуард, соглашайся на церемонию без заявлений». И как эти 6 слов убедили Вашего армянского коллегу прекратить сопротивление?», — спросил участник.

«Контекст был таков, что в 2008 году наши армянские друзья рассказали нам, что турки предлагали договориться о восстановлении дипломатических отношений, нормализации отношений, сотрудничестве и реализации совместных проектов. Мы сказали, что это очень хорошо, но есть ли предварительные условия? Нет, предварительных условий не было», – рассказал Лавров.

«Затем дело дошло до подписания, это планировалось в Цюрихе, конечно, с участием министров Армении и Турции. Туда приехала Хиллари Клинтон, тогдашний госсекретарь США, представитель ЕС, Ваш покорный слуга и еще кто-то. Мы должны были стать свидетелями этого важного события, но перед подписанием наши турецкие коллеги сказали, что они его подпишут, если будет сделана оговорка по Нагорному Карабаху. Текст оговорки противоречил позиции Армении. И я сказал своему коллеге, что предупреждал его, что не очень верю, что это произойдет без предварительных условий. Но мы оказались там, где оказались. Все уже приехали… и тупик. В результате турецкий коллега согласился снять это формальное условие, но армянские коллеги сказали, что они должны сделать заявление, в котором Армения изложит свою позицию по вопросу Нагорного Карабаха. Тогда турецкий министр сказал, если вы сделаете заявление, то и я сделаю заявление. Мы тогда сидели, смотрели футбол, а два министра спорили до поздней ночи. Мы уже поняли, что надо как-то выходить из этой ситуации, поэтому я написал ему (бывшему министру иностранных дел Эдуарду Налбандяну) записку, чтобы он не настаивал на теме комментария. Так и случилось. В результате документы были подписаны, но впоследствии «пропали» по той же причине, поскольку стороны имели разные взгляды на процесс карабахского урегулирования», – продолжил он.

Лавров добавил, что теперь, когда война в Нагорном Карабахе закончилась, есть основания для разблокировки политического процесса, транспортных и экономических связей, было бы логично, если бы Армения и Турция возобновили усилия по нормализации отношений. Сергей Лавров подчеркнул, что они готовы самым активным образом поддержать их.