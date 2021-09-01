Армения понимает только один язык – силового воздействия. По-другому до нее не доходит

Рабочая группа на уровне вице-премьеров правительств России, Азербайджана и Армении по разблокировке коммуникаций в регионе продолжает свою работу в Москве. Однако, создается впечатление, что армянская сторона вступила в новый этап противодействия с Азербайджаном по данному вопросу.

Как заявил накануне вице-премьер Армении Мгер Григорян, в контексте разблокирования существующих транспортных связей в регионе на экспертном уровне изучаются технико-инфраструктурные возможности, связанные с международными перевозками, а так же пограничные, таможенные и другие вопросы. При этом армянский чиновник отметил, что армянская сторона не обсуждала и не собирается обсуждать вопросы «коридора» или «аналога коридора».

Как это понимать? Получается, что предпринимается очередная попытка саботажа, при помощи которого удастся вызвать раздражение и негодование официального Баку? В этом случае следует задать два вопроса: с помощью какой стратегии Баку должен, наконец, принудить Ереван к разблокировке транспортных коммуникаций, в частности, Зангезурского коридора? И почему армянская сторона продолжает утверждать, что в Трехстороннем заявлении от 10 ноября нет слова связующего слова «коридор»?

Согласно мнению Председателя Центра анализа международных отношений Фарида Шафиева, это ни что иное как обычная словесная казуистика: можно употребить термин «коридор» и по-другому, но главное — суть от этого не меняется.

-В данном случае речь идет о свободном передвижении людей, транспорта и товаров из Азербайджана в Нахчыван, и обратно. Именно это и прописано в декларации от 10 ноября, в девятом пункте данного соглашения. Кроме того, под этим документом поставил подпись президент РФ, а это значит, что Азербайджан в вопрос исполнения взятых Арменией обязательств должен, конечно же, привлечь и Россию. Но если пункты соглашения не реализуются, и Ереван отказывается разблокировать указанные коммуникации между Азербайджаном и Нахчываном, то наша страна имеет все права применить ответные меры – опять же согласно пунктам документа от 10 ноября», — отметил аналитик.

При этом он напомнил, что через территорию Азербайджана также проходят транспортные коммуникации армян, в частности дорога Горис-Кафан, которая недавно была временно закрыта в связи с нападением армянских военных на азербайджанского пограничника. Но есть так же и Лачинский коридор. И, согласно обязательствам, Азербайджан не препятствует передвижению транспорта и людей по Лачинскому коридору. А если Армения отказывается от реализации 9-ого пункта, значит, исполнение обязательств по другим пунктам документа также автоматически оказывается под большим вопросом.

«Поэтому мы должны давить на Армению дипломатическим путем, тем более, как я отметил, мы будем апеллировать статьями договора от 10 ноября, которые должны быть применены в случае отказа Еревана от выполнения взятых на себя обязательств», — подчеркнул Ф. Шафиев.

Но почему Армения отказывается от разблокирования?

По словам нашего собеседника, тут играет роль фактор внутреннего давления, реваншизма, сильно влияющий на принятие решений премьером страны Николом Пашиняном. Кроме того, есть и другие факторы «внешних игроков», таких как Франция, побуждающая Армению предпринимать определенные шаги, в частности, для того, чтобы вовлечь все больше стран в процесс поствоенного урегулирования в Карабахе, вызывая, таким образом, дисбаланс и проблемы.

«Все три страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ, особенно Франция и Москва, продолжают говорить о статусе Карабаха», – отметил Шафиев.

Согласно его мнению, Россия все же должна быть заинтересована в процессе разблокировки коммуникаций, хотя не исключено, что и там действует принцип «своей игры».

«Правда, Россия говорит об этом в меньшей степени, считая, что надо сосредоточиться на первостепенных задачах, и, в первую очередь, на разблокировке коммуникаций. Тем не менее, «своя игра» всех трех государств нацелена на то, чтобы конфликт не стал историей, чувствуется острое желание этих стран оставить данный конфликт «про запас» — в качестве инструмента влияния на Армению и Азербайджан.

«Но думаю, что Россия все же больше заинтересована в разблокировке коммуникаций, так как это в ее интересах. А вот Армения все-таки настроена на планку «конфликтной повестки дня», снова заявляя о статусе Карабаха, а на открытие Зангезурского коридора Ереван явно идти не хочет», — подчеркнул политолог.

Отвечая на вопрос о пустопорожних армянских разговорах о «коридоре», Ф. Шафиев сослался на слова армянского политолога Армена Григоряна, назвавшего Пашиняна популистом, у которого нет четкой политики — особенно в Карабахском вопросе, и что популист Пашинян озвучивает лишь то, что хочет услышать армянское общество в данный момент и в данной ситуации.

«Да, армянское общество проголосовало за Пашиняна в надежде на мир. Но если разобраться, то на самом деле за полноценную нормализацию отношений с Азербайджаном выступал лишь Тер-Петросян, за которого – кстати — проголосовало всего лишь два процента населения», – напомнил наш собеседник.

Отвечая на вопрос о стратегии по привлечению Армении к разблокировке транспортных коммуникаций, Ф. Шафиев обратил внимание на то, что Армения не понимает никакого иного языка, кроме силового воздействия – с учетом крайнего национализма, азербайджанофобией и человеконенавистничеством, царящими в нынешнем армянском обществе. И потому, согласно мнению Ф. Шафиева, эти силовые методы должны быть использованы Азербайджаном даже в дипломатии.

Вадим Мансуров