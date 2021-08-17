В Баку мужчина вырубил 16 деревьев, чтобы построить гараж

«В результате военной операции наши земли были освобождены от оккупации. Вторая карабахская война войдет в историю как наша славная Победа. В результате победы Кельбаджарский район вместе с Лачинским и Агдамским районами был освобожден от оккупантов. Армения подписала этот акт о капитуляции 10 ноября и обязалась вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы».

Такое мнение выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии поднятия государственного флага в Кельбаджаре 16 августа.

Президент подчеркнул, что северная часть Кельбаджара была освобождена вооруженными силами Азербайджана в ходе боевых действий в первые дни Второй карабахской войны.

«Шли ожесточенные бои на территории вершины Муров и окрестностей, у нас были шехиды. Однако мы взяли стратегические высоты, и эти высоты позволяли нам контролировать транспортную и коммуникационную инфраструктуру, используемую армянами. Таким образом, взяв стратегические высоты в северной части Кельбаджара, мы смогли сильно ограничить движение армянских вооруженных сил в этом направлении, и фактически они не могли использовать дорогу Басаркечар-Кельбаджар. Это было частью военной операции, контрнаступления».

Подчеркнув, что азербайджанская армия вела контрнаступление на нескольких направлениях, президент отметил важность каждого направления.

«В некоторых районах мы просто проводили военные маневры, чтобы не допустить развертывания вооруженных сил Армении. Таким образом, на поле боя была освобождена часть Кельбаджара, небольшая часть. Однако большая часть была освобождены после того, как Армения подписала акт о капитуляции», – заметил глава государства.