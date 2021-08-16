Минобороны опровергает причастность азербайджанских военных к гибели армянского военнослужащего

Минобороны Азербайджана опровергло заявление армянской стороны о гибели армянского военного в результате якобы обстрела со стороны частей азербайджанской армии в Нахчыванском направлении.
«Распространенная армянской стороной информация о гибели армянского военнослужащего в результате якобы обстрела со стороны частей азербайджанской армии в направлении Нахчыванской автономной республики является дезинформацией», — говорится в информации ведомства.
Минобороны Азербайджана подчеркивает, что позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской АР в понедельник в 09:30 были обстреляны вооруженными силами Армении.
«Мы заявляем, что целью противоположной стороны в распространении ложной информации является сокрытие факта расстрела армянского военнослужащего в результате внутреннего конфликта», — сообщает Минобороны.