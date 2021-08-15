Еще 2993 новых случая ковида в Азербайджане

15 августа, 19:16

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 2993 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 646 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 15 человек, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 368 002 случая заражения коронавирусом, из этого числа 338925 человек благополучно прошли лечение, 5153 пациента клиник скончались.

Лечение 23924 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4210440 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 15376 — за минувшие сутки.

﻿

Правительство Турции благодарит Азербайджан

15 августа, 15:42

Помощь Азербайджана в тушении лесных пожаров в Турции была своевременной.

Как отметили в турецком правительстве, сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана активно помогали во время пожаров в Турции, что и есть настоящее братство.

«Мы благодарны братскому Азербайджану за оказанную нам поддержку», – сказали в правительстве Турции (цитата по Trend).