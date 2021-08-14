Ильхам Алиев: Мы за 44 дня разнесли в пух и прах миф о «победоносной» армянской армии

Общество и власти в Армении сейчас, естественно, находятся в очень сложном психологическом состоянии. Потому что их 30-летние идеологические устои были разгромлены, мифология полностью разрушена. Мы за 44 дня разнесли в пух и прах миф о «победоносной» армянской армии. Их территориальные притязания были уничтожены.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью корреспонденту телеканала CNN Turk, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Подчеркнув, что Азербайджанская армия захватила важные стратегические высоты, сражаясь в очень тяжелых условиях и проявив большой героизм, Ильхам Алиев сказал:

«Они построили шесть линий укрепления, оборонительную полосу, пройти которые требовало большого мастерства, героизма. Наши военные шли на смерть. Кроме того, география, рельеф этого региона также были благоприятными для них, потому что они разместились в горах, взяли все высоты, а мы должны были идти снизу. Вы сейчас поедете и в Шушу, увидите, что взятие Шуши считается чудом».