Алиев: Точность переданных армянской стороной карт составляет всего 25%

«Армяне заложили там сотни тысяч мин. После окончания войны – с 10 ноября по сегодняшний день более 150 гражданских лиц и военных погибли или потеряли здоровье, подорвавшись на минах. Поэтому работы по разминированию должны идти и идут».

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу CNN Turk, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Отметив, что Армения не передает нам минные карты, глава государства сказал:

«Точность переданных в последнее время карт составляет всего 25 процентов. То есть, и здесь они ведут себя неискренне. Мы не можем рисковать жизнью людей. Поэтому на освобожденных землях – в Карабахе и Восточном Зангезуре сейчас идут и работы по разминированию, в то же время ускоренными темпами ведутся инфраструктурные работы. Поехав туда, вы увидите крупные инфраструктурные проекты – дороги, линии электропередачи, водные линии, аэропорты, железные дороги. То есть, без этого жизнь туда вернуться не может. В то же время 28 мая, в День нашей независимости, был утвержден генеральный план города Агдам и работы там уже начинаются».