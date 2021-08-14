Объединение зеленого хозяйства о массовой вырубке эльдарских сосен

«Сегодня на территории за Республиканским стадионом имени Тофика Бахрамова были срублены 32 высохших и больных деревьев».

Об этом сообщил главный инженер Объединения зеленого хозяйства Исполнительной власти города Баку Джаваншир Мамедов, передает Report.

По его словам, вырубка деревьев ведется с начала 2021 года:

“В Баку в последние годы наблюдается массовое высыхание и пожелтение эльдарских сосен. В связи с этим была создана комиссия, состоящая из специалистов Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства сельского хозяйства, Агентства продовольственной безопасности Азербайджана, Института ботаники Академии наук и Объединения зеленого хозяйства. Были взяты фрагменты деревьев, проведены лабораторные анализы. Оказалось, что деревья поражены болезнью. Вырубка этих деревьев важна для того, чтобы не допустить распространение болезни на другие деревья”.