За минувший день на свадьбы не были допущены 619 человек

11 августа сотрудники Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 61 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате мониторингов за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 7 человек были оштрафованы в административном порядке по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках, в отношении 1 человека возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического или карантинного режимов), 619 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.