За минувший день на свадьбы не были допущены 619 человек

12 августа, 10:31

11 августа сотрудники Министерства внутренних дел, Агентства продовольственной безопасности и Государственной налоговой службы при Министерстве экономики провели мониторинг 61 свадебных торжеств в Баку и на территории республики.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате мониторингов за нарушение правил особого карантинного режима при проведении свадебных торжеств 7 человек были оштрафованы в административном порядке по статье 211 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных проступках, в отношении 1 человека возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического или карантинного режимов), 619 человек не были допущены на торжества из-за отсутствия паспорта COVID-19.

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ООН призывает Армению и Азербайджан соблюдать условия договоренностей

11 августа, 23:28

«У ООН нет мониторинговой миссии в этом районе (Карабах). Мы призываем все стороны соблюдать достигнутые до сих пор договоренности, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения».

Заявление было сделано официальным представителем ООН Стефаном Дюжарриком на пресс-конференции в ответ на вопрос местного бюро Report о несоблюдении Арменией режима прекращения огня в Нахчыванской Автономной Республике на границе с Азербайджаном и молчании международной организации по поводу нарушения режима прекращения огня.

Представитель ООН призвал стороны соблюдать условия достигнутых договоренностей.