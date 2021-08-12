На станции метро «Джафар Джаббарлы» устанавливается дренажная система

12 августа, 10:02

В рамках второго этапа реконструкции станции «Джафар Джаббарлы» Бакинского метрополитена запланирован ряд мероприятий на надземном участке.

Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью и пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, в частности, создается изоляционный слой для предотвращения воздействия дождевых вод на конструкции станции.

«В то же время, для отвода осадков устанавливается дренажная система. В ходе этих работ будет заменена поврежденная и вышедшая из строя брусчатка», — отметил Б.Мамедов.

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ООН призывает Армению и Азербайджан соблюдать условия договоренностей

11 августа, 23:28

«У ООН нет мониторинговой миссии в этом районе (Карабах). Мы призываем все стороны соблюдать достигнутые до сих пор договоренности, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения».

Заявление было сделано официальным представителем ООН Стефаном Дюжарриком на пресс-конференции в ответ на вопрос местного бюро Report о несоблюдении Арменией режима прекращения огня в Нахчыванской Автономной Республике на границе с Азербайджаном и молчании международной организации по поводу нарушения режима прекращения огня.

Представитель ООН призвал стороны соблюдать условия достигнутых договоренностей.