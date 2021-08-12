На станции метро «Джафар Джаббарлы» устанавливается дренажная система

В рамках второго этапа реконструкции станции «Джафар Джаббарлы» Бакинского метрополитена запланирован ряд мероприятий на надземном участке.
Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью и пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.
По его словам, в частности, создается изоляционный слой для предотвращения воздействия дождевых вод на конструкции станции.
«В то же время, для отвода осадков устанавливается дренажная система. В ходе этих работ будет заменена поврежденная и вышедшая из строя брусчатка», — отметил Б.Мамедов.