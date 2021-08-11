Лесной пожар в горах Огуза

11 августа, 19:43

В Огузском районе горит лес.

Пожар был зафиксирован в высокогорной местности, относящейся к административной территории Хачмазского района, уточняет «Репорт».

Сообщается, что из-за сильного ветра пожар в горной местности продолжается.

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Российские миротворцы сопроводили азербайджанские войска

11 августа, 21:10

Российскими миротворцами  обеспечено сопровождение шести колонн вооруженных сил Азербайджанской Республики: четырех через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, одной колонны по маршруту Шуша – Красный Базар – Каджар и одной в обратном направлении.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Об этом информирует Минобороны России.