Лесной пожар в горах Огуза

В Огузском районе горит лес.
Пожар был зафиксирован в высокогорной местности, относящейся к административной территории Хачмазского района, уточняет «Репорт».
Сообщается, что из-за сильного ветра пожар в горной местности продолжается.
В Огузском районе горит лес.
Пожар был зафиксирован в высокогорной местности, относящейся к административной территории Хачмазского района, уточняет «Репорт».
Сообщается, что из-за сильного ветра пожар в горной местности продолжается.
Российскими миротворцами обеспечено сопровождение шести колонн вооруженных сил Азербайджанской Республики: четырех через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, одной колонны по маршруту Шуша – Красный Базар – Каджар и одной в обратном направлении.
Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.
Об этом информирует Минобороны России.