Главный инфекционист рекомендовал гражданам ввести третью дозу вакцины от COVID-19

«Две дозы вакцины против коронавируса не создают пожизненного иммунитета, так как со временем теряется эффект вакцинации. Поэтому лицам, получившим две дозы, для укрепления иммунной памяти рекомендуется ввести и третью».

Об этом сказал главный инфекционист Министерства здравоохранения Тайяр Эйвазов, сообщает Report.

По его словам, для защиты от новых штаммов вируса необходимо еще больше укрепить иммунитет: «Прежде всего рекомендуется ревакцинироваться медработникам. Потому что они постоянно контактируют с больными коронавирусом. Следом рекомендуется ревакцинироваться пожилым людям, а затем людям с хроническими заболеваниями. Естественно, это не принудительно. Здесь не должны преследоваться какие-либо экономические интересы. Учитывая мировой опыт, считается ревакцинировать граждан третьей дозой».

По словам эксперта, для введения третьей дозы может применяться любая вакцина.