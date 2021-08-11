В Баку арестована женщина, задушившая мужа серебряной цепочкой

Генеральная прокуратура распространила информацию об убийстве, произошедшем в мае в Баку.

Как ранее сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в Генпрокуратуре продолжилось следствие по уголовному делу, возбужденному по статье 120.1 (умышленное убийство) по факту убийства Ахундова Рашида Магеррам оглу 9 мая 20201 года в Сабаильском районе города Баку.

Было установлено, что супруга Ахундова, Ахундова Иннеса Владимировна во время ссоры, возникшей между ними на почве семейного конфликта наносила удары по различным частям тела, затем удушила его серебряной цепочкой, которая была на шее мужа.

В настоящее время в Следственном управлении Генеральной прокуратуры продолжаются следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу.