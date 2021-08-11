В Баку арестована женщина, задушившая мужа серебряной цепочкой

11 августа, 11:13

Генеральная прокуратура распространила информацию об убийстве, произошедшем в мае в Баку.

Как ранее сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в Генпрокуратуре продолжилось следствие по уголовному делу, возбужденному по статье 120.1 (умышленное убийство) по факту убийства Ахундова Рашида Магеррам оглу 9 мая 20201 года в Сабаильском районе города Баку.

Было установлено, что супруга Ахундова, Ахундова Иннеса Владимировна во время ссоры, возникшей между ними на почве семейного конфликта наносила удары по различным частям тела, затем удушила его серебряной цепочкой, которая была на шее мужа.

В настоящее время в Следственном управлении Генеральной прокуратуры продолжаются следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу.

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Азербайджан потребовал от России прекратить беспредел в Карабахе

11 августа, 13:32

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджанской Республики, президентом Российской Федерации и Премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, остатки вооруженных сил Армении не были полностью выведены с территорий Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы.

Об этом говорится в заявлении Минобороны Азербайджана.

«В последние дни Армения нарушила трехстороннее заявление, перебросив свои вооруженные силы в Азербайджан, где временно размещены российские миротворцы, и открыла новые армянские посты возле Мухтаркенда и Шушакенда, а также в восточной части Кельбаджарского и Лачинского районов.

Азербайджанская армия принимает адекватные меры, и такие случаи не допускаются.

Армянская сторона целенаправленно прибегает к подобным провокациям для обострения ситуации.

Все это происходит на фоне безответственного и провокационного приказа нового министра обороны Армении Вагаршака Арутюняна во что бы то ни стало применить силу против азербайджанской армии. Напомним, бывший министр обороны Армении Давид Тонаян также высказался с провокационной военной доктриной, которую назвал «новые войны, новые территории». Его позорная судьба известна всем.

Азербайджанская армия примет все необходимые меры.

В соответствии с положениями трехстороннего заявления миротворческие силы Российской Федерации должны положить конец размещению вооруженных сил Армении на территориях Азербайджана, где они временно дислоцируются», – сказано в заявлении.