Действия при падении на рельсы в метро

Что делать, если вы упали на рельсы в метро: пошаговую инструкцию разъясняет «Интересная планета».

Виной гибели в метро часто бывают невнимательность или безалаберность. Многие не знают, что делать при падении с платформы, поэтому публикуем памятку, которая может пригодиться каждому.

Главное: если упали с платформы, категорически нельзя лезть обратно. Начнем издалека, так как это важно.

Поезда метро двигаются на электротяге. Поезд катится по двум обычным ходовым рельсам, а сбоку, под платформой, от поезда идет третий рельс с электричеством — контактный. Он обычно цветной: желтый или красный. И приближаться к нему категорически запрещено, часто это заканчивается смертью.

Именно поэтому, если вы упали с платформы, никогда не пытайтесь залезть на нее обратно там, где это произошло. Для этого есть лестница возле цифрового табло. Кроме того, ни в коем случае не пытайся спрятаться от приближающегося поезда под платформой.

Что делать:

1. Первый вариант: бежать по направлению движения поезда к началу платформы. Поезд там все равно остановится, а машинист увидит вас заранее. Сотрудники метрополитена помогут выбраться. В начале платформы, возле цифрового табло, есть нормальная лестница, по которой можно спокойно уйти с путей.

2. Если вдруг не можете бежать или некогда, ложитесь лицом вниз в выемку между рельсами, головой к поезду. Крайне важно успеть скинуть с себя рюкзаки и сумки. Обязательно лежать головой к поезду, иначе одежду может задрать поток воздуха и зацепить за что-либо.

Ложитесь, закройте уши и приготовься поседеть или обделаться… Грохочет поезд знатно, от него идет поток горячего воздуха и при торможении могут лететь искры. Сосредоточьтесь на положении тела, лежите неподвижно. Выемка спроектирована так, что ничто вас не заденет и вы обязательно выживете.

3. Если видите, что кто-то упал, обязательно подскажите человеку что делать. Если он побежал — отлично, тогда скорее сообщите дежурному по станции либо через колонну экстренного вызова, либо через любого сотрудника метрополитена. Хоть через уборщика — они обычно все проинструктированы на этот случай.

4. Если человек все-таки лезет обратно на платформу, ни в коем случае не подавайте ему руку: если его ударит током от контактного рельса, вас ударит вместе с ним. Скиньте куртку и вытягивайте за одежду, но лучше направьте его по ходу движения поезда в начало платформы или еще понятнее: к часам, к первому вагону, к месту остановки состава. Это проще и правильнее.

5. В случае аварии или катастрофы, если поезд встал в тоннеле и машинист об этом уведомил вас и дальше точно не пойдет, выходите справа по ходу движения поезда. Помните, что контактный рельс расположен слева по ходу движения, и не факт, что его сразу же обесточат.