Обнародованы адреса пунктов сдачи крови в день Ашуры в Азербайджане

10 августа, 15:39

В Азербайджане в связи с месяцем Мухаррам 19 августа, в день Ашуры, пройдет акция по сдаче крови.

Обнародован список пунктов, где можно будет сдать кровь.

Адреса Центрального банка крови и его отделений:

Центральный Банк Крови

Улица Фейзуллы Гасымзаде, 65

Тел: 907

+994 12 440 65 86

+994 12 440 78 50

+99412 441 66 52

Сумгайытское региональное отделение: пр. М.Гусейнзаде. Больница скорой медицинской помощи — 1-й корпус, 1-й этаж.

Тел: 018 655 67 60

+99 470 726 45 49

Губинское региональное отделение: Губинский банк крови. Ул. Фатали хана, 10. Здание медицинского колледжа.

Тел: 02 333 5-38-01

+99 450 478 6477

Ширванское региональное отделение: пр. Гейдара Алиева,16. Центральная больница города Ширван.

Тел: 021 215 00 29

+99 450 390 94 33

Лянкяранское региональное отделение: город Лянкяран, ул. Низами, 67. Лянкяранская центральная больница.

Тел: 02 525 4-09-75

+99 450 315 54 72

Шекинское региональное отделение: г. Шеки, ул. М.А.Расулзаде, 164.

Тел: 024 244 25 90

+99 455 537 60 15

Мингячевирское региональное отделение: ул. 20 Января, корпус «С» Мингячевирской центральной городской больницы.

Тел: 024 274 38 70

+99 450 550 66 60

Гянджинское региональное отделение: г. Гянджа. ул. С.Гаджиева, 2.

Тел: 252 08 45

+994 55 643 45 41

Бардинское региональное отделение: ул. Н.Нариманова, 2

Тел: 020 205 02 90

+994 51 362 36 36

Mесяц Мухаррам по календарю Хиджры начался 10 августа. Ашура придется на 19 августа.

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Грязная игра Армении: кто ей в этом потакает

9 августа, 19:55

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается взрывоопасной. Пребывающие еще в шоке военные побежденной армянской армии по всему периметру границы не перестают систематически подвергать обстрелу азербайджанские позиции и с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пытаются осуществлять разведывательные полеты над приграничной территорией Азербайджана. При этом, оставаясь верной своей грязной традиции, опозорившая себя пресс-служба МО Армении с пеной у рта звонит во все колокола, что, мол, это азербайджанские солдаты в нарушение соглашений, достигнутых при участии Москвы, совершают акты агрессии в отношении бедной Армении.

Венцом этих провокаций стал приказ новоназначенного министра обороны Армении Аршака Карапетяна немедленно открывать огонь и  уничтожать любыми средствами азербайджанских военнослужащих.

Что же происходит на самом деле, и на что рассчитывает руководство Армении, дезинформируя мировое сообщество?

Очевидно, что эта подлая игра затеяна с целью подыграть осуществлению геополитических устремлений заморских покровителей Еревана, а также сорвать реализацию планов по установлению прочного мира в регионе при участии Москвы. Такого же мнения придерживаются многие независимые военные эксперты, в объективности которых сомневаться не приходится. К примеру, военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев уверен, что Армения пытается затянуть процесс демаркации границ между двумя странами, потому что решение данного вопроса в полной мере лишает надежд реваншистов вернуть себе территории, которые они ранее удерживали.

По словам эксперта, с помощью обстрелов Армения препятствует созданию Зангезурского коридора, который связал бы основную часть Азербайджана с Нахчываном, хотя разблокирование коммуникаций и начало полноценного экономического развития региона предусмотрены трехсторонним соглашением. Тем самым, по мнению Перенджиева, армянская сторона также создает риски и для себя.

Вторым моментом неразумного тактического поведения нынешнего руководства Армении в лице Никола Пашиняна фактически является попытка втянуть Россию в конфликт с Азербайджаном. Но Москве это не нужно. Во-первых, в условиях нынешнего мирового геополитического хаоса Кремль не пойдет на конфронтацию как с Азербайджаном, так и с Турцией, являющейся его стратегическим партнером.

Во-вторых, Россию сегодня больше заботит ситуация в приграничных с нею среднеазиатских республиках, к южным границам которых уже вышли афганские талибы.

Так что политические игры и ошибки Армении, приведшие к ее капитуляции во Второй Карабахской войне, сегодня могут обернуться для нее еще большей трагедией. И, во избежание эскалации, она должна подписать договор о демаркации международно признанных границ и двигаться к установлению мирной жизни в регионе.

К этому на протяжении нескольких месяцев постоянно призывает Ереван и президент Ильхам Алиев. Подобные сигналы Армении подают Москва, Анкара и авторитетные мировые организации. А в ответ слышны выстрелы, провокации, нередко приводящие к новым жертвам.

В сложившейся ситуации Баку пока сохраняет хладнокровие и занят лишь напоминанием о победоносном железном кулаке Второй Карабахской войны. В то же время, не афишируя рядом моментов напряженности на границе с Арменией, здесь задаются вопросом, с какой целью некоторые страны, осознано или нет, потакают агрессивным устремлениям Еревана. И непросто потакают, но иногда оказывают и прямую военно-техническую поддержку реваншистским намерениям армянских авантюристов. За примерами далеко идти не надо. Так, в тот момент, когда Армения тиражировала очередную дезинформацию о якобы сбитом над ее территорией азербайджанском БПЛА, соответствующим подразделениям азербайджанской армии удалось посадить очередной барражировавший над их головами БПЛА противника.

Исследование параметров аппарата показало, что он ориентирован на сбор разведданных. На нем установлены камера и мотор китайского производства, автопилот «Cube» канадского производства, системы GPS и GLONASS. Предполагается, что БПЛА изготовлен в России.

И это не единственный случай. В отличие от фейковых вбросов армянской стороны, азербайджанские военные не спекулируют темой вражеских БПЛА, которые периодически выводятся из строя вооруженными силами Азербайджана.

Так, технические характеристики другого БПЛА, замеченного над территорией Азербайджана, точь-в-точь совпали с параметрами казахстанского TENGRI PRO, который также ориентирован на ведение оперативной разведки.

Все это в Баку видят, анализируют и делают выводы. Конечно, досадно, что дружественные нам страны или их компании снабжают Армению техническими средствами, которые она вовсю использует в своих агрессивных устремлениях против Азербайджана. Хочется верить, что приобретение подобных систем оперативной разведки было осуществлено без ведома казахстанских властей, хотя, как известно, поставки такого рода техники не обходятся без контроля соответствующих инстанций. В этой связи, наверное, не мешало бы вспомнить некоторым псевдопартнерам, к чему приводит в конце концов такого рода медвежья услуга. Им стоило бы призадуматься, на чьей они стороне – на стороне мира в регионе или возобновления новой кровавой войны по их соседству.