Исполнительная власть разъяснила ситуацию с тортом с фотографией шехида

Исполнительная власть прокомментировала ситуацию с тортом, на котором была фотография шехида — лейтенанта Алиева Самира. Торт был разрезан во время мероприятия, приуроченного ко дню рождения шехида. Заявлялось, что этот торт был заказан Исполнительной властью Сураханского района.

Как сообщила Qafqazinfo бабушка шехида Джамиля Ализаде, этот торт заказала не Исполнительная власть, а их семья:

«Мы даже можем дать номер телефона места, где мы заказали этот торт. Те, кто обсуждает это, пусть лучше придут и посмотрят на парк, созданный в честь моего внука. Азиз муаллим оказывает нам как моральную, так и материальную поддержку, как и другим семьям шехидов».

Глава ИВ Сураханского района Азиз Азизов тоже подтвердил, что торт заказывала сама семья шехида:

«Торт они заказывали сами, наша работа заключалась только в создании парка для увековечения имени шехида».