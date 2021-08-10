Исполнительная власть разъяснила ситуацию с тортом с фотографией шехида

10 августа, 09:59

Исполнительная власть прокомментировала ситуацию с тортом, на котором была фотография шехида — лейтенанта Алиева Самира. Торт был разрезан во время мероприятия, приуроченного ко дню рождения шехида. Заявлялось, что этот торт был заказан Исполнительной властью Сураханского района.

Как сообщила Qafqazinfo бабушка шехида Джамиля Ализаде, этот торт заказала не Исполнительная власть, а их семья:

«Мы даже можем дать номер телефона места, где мы заказали этот торт. Те, кто обсуждает это, пусть лучше придут и посмотрят на парк, созданный в честь моего внука. Азиз муаллим оказывает нам как моральную, так и материальную поддержку, как и другим семьям шехидов».

Глава ИВ Сураханского района Азиз Азизов тоже подтвердил, что торт заказывала сама семья шехида:

«Торт они заказывали сами, наша работа заключалась только в создании парка для увековечения имени шехида».

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Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.