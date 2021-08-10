БТА порекомендовало депутату Фазилю Мустафе ходить пешком

Бакинское транспортное агентство прокомментировало заявление депутата Фазиля Мустафы.

«Нет другой такой структуры, которая так грабит граждан, как БТА. Этот орган не создал в городе необходимую инфраструктуру, выделил полдороги для автобусов, но граждане все равно застревают в пробках. Разве время граждан ничего не стоит? Если не создали нормальную дорогу для граждан, то почему их штрафуют?», — заявлял депутат.

В ответ на это заявление глава пресс-службы БТА Маис Агаев написал на своей странице в Facebook:

«Предвзятое и субъективное мнение Фазиля Мустафы о Бакинском транспортном агентстве вызывает сожаление. Такие необоснованные мнения бросают тень на меры, принятые в транспортной системе города для удобства граждан по указанию президента, вызывая замешательство и подозрения в обществе.

В своем заявлении депутат выдвинул открытые обвинения в адрес Бакинского транспортного агентства, что является чистой ложью и не отражает правды.

Высказанные депутатом мысли по поводу автобусных полос вообще не укладываются ни в какую логику. Эти полосы предназначены для ежедневного облегчения передвижения более двух миллионов пассажиров общественного транспорта. Эти полосы выделены для обеспечения их комфортного, беспрепятственного и безопасного передвижения. По этой причине удивительно, что депутат сознательно критикует условия, созданные для комфорта граждан, давших ему мандат.

Пользователи общественного транспорта имеют большее преимущество среди участников дорожного движения по сравнению с водителями автомобилей. Обеспечение их комфорта всегда находится в центре внимания государства. Инвестиции в модернизацию автобусного парка Баку, а также инфраструктуры общественного транспорта за последние пять лет по поручению президента являются ярким примером такого внимания.

Мы рекомендуем депутату гулять по городу пешком или пользоваться общественным транспортом. Только в этом случае Фазиль Мустафа может стать наглядным свидетелем инфраструктурных работ, проделанных в различных сферах городского транспорта за последние пять лет.

Бакинское транспортное агентство проводит постоянную информационно-просветительскую работу по реализованным проектам и их положительного влияния на удобство граждан. Принимая это во внимание, мы готовы проводить презентации и открытые дискуссии с депутатами и другими заинтересованными лицами о реализуемых проектах, о том, как эти работы отражаются в международной практике, а главное, какую пользу принесет эта работа нашим гражданам».