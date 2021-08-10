БТА порекомендовало депутату Фазилю Мустафе ходить пешком

10 августа, 09:49

Бакинское транспортное агентство прокомментировало заявление депутата Фазиля Мустафы.

«Нет другой такой структуры, которая так грабит граждан, как БТА. Этот орган не создал в городе необходимую инфраструктуру, выделил полдороги для автобусов, но граждане все равно застревают в пробках. Разве время граждан ничего не стоит? Если не создали нормальную дорогу для граждан, то почему их штрафуют?», — заявлял депутат.

В ответ на это заявление глава пресс-службы БТА Маис Агаев написал на своей странице в Facebook:

«Предвзятое и субъективное мнение Фазиля Мустафы о Бакинском транспортном агентстве вызывает сожаление. Такие необоснованные мнения бросают тень на меры, принятые в транспортной системе города для удобства граждан по указанию президента, вызывая замешательство и подозрения в обществе.

В своем заявлении депутат выдвинул открытые обвинения в адрес Бакинского транспортного агентства, что является чистой ложью и не отражает правды.

Высказанные депутатом мысли по поводу автобусных полос вообще не укладываются ни в какую логику. Эти полосы предназначены для ежедневного облегчения передвижения более двух миллионов пассажиров общественного транспорта. Эти полосы выделены для обеспечения их комфортного, беспрепятственного и безопасного передвижения. По этой причине удивительно, что депутат сознательно критикует условия, созданные для комфорта граждан, давших ему мандат.

Пользователи общественного транспорта имеют большее преимущество среди участников дорожного движения по сравнению с водителями автомобилей. Обеспечение их комфорта всегда находится в центре внимания государства. Инвестиции в модернизацию автобусного парка Баку, а также инфраструктуры общественного транспорта за последние пять лет по поручению президента являются ярким примером такого внимания.

Мы рекомендуем депутату гулять по городу пешком или пользоваться общественным транспортом. Только в этом случае Фазиль Мустафа может стать наглядным свидетелем инфраструктурных работ, проделанных в различных сферах городского транспорта за последние пять лет.

Бакинское транспортное агентство проводит постоянную информационно-просветительскую работу по реализованным проектам и их положительного влияния на удобство граждан. Принимая это во внимание, мы готовы проводить презентации и открытые дискуссии с депутатами и другими заинтересованными лицами о реализуемых проектах, о том, как эти работы отражаются в международной практике, а главное, какую пользу принесет эта работа нашим гражданам».

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Руководитель Болгарии созвонился с президентом Алиевым

9 августа, 20:20

9 августа президент Республики Болгария Румен Радев позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе беседы были обсуждены азербайджано-болгарские отношения, в том числе сотрудничество в энергетической сфере, и перспективы развития двусторонних связей. Было выражено удовлетворение высоким уровнем партнерства между нашими странами.

Во время разговора состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с экспортом азербайджанского природного газа в Болгарию и строительством газового интерконнектора Греция-Болгария. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджанская Республика начала экспортировать в Болгарию не только природный газ, но и электроэнергию, что создает новые возможности для расширения сотрудничества в энергетическом секторе.

Подчеркнув значение созданных в Азербайджане центров социальной инновации, президент Румен Радев выразил интерес к опыту нашей страны в этой сфере.

Глава государства Болгарии пригласил президента Азербайджана посетить с визитом его страну. Выразив признательность за приглашение, президент Ильхам Алиев отметил, что этот визит будет осуществлен в удобное время.